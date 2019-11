Ein neues Volksbegehren fordert finanzielle Absicherung. Was für und was gegen diese Initiative spricht

Stellen Sie sich vor, Sie erhielten vom Staat jeden Monat 1.200 Euro zur freien Verwendung. Was würden Sie arbeiten? Wie würden Sie Ihre gestiegene finanzielle Unabhängigkeit nutzen? Genau so ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert ein neues Volksbegehren, das seit Montag zur Unterschrift bereitliegt. Was für und was gegen diese Initiative spricht, erklärt Wirtschaftsredakteur Leopold Stefan. Den Podcast hören Sie hier. (red, 18.11.2019)

Was würden Sie mit 1.200 Euro bedingungslosem Grundeinkommen machen? Foto: mago images / Eibner