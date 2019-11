Ötztal-Pitztal

Tiroler Gletscher-Ehe sorgt für Zwist in der schwarz-grünen Koalition

Weil sich die Grünen in das UVP-Verfahren einmischen würden, will der Chef des ÖVP-Wirtschaftsbunds Franz Hörl die Tiroler Koalition in Frage stellen