ATP World Tour Finals

229 Postings

Dominic Thiem: "Riesenschritt in die richtige Richtung"

Die London-Woche brachte Thiem trotz der Finalniederlage viel Selbstvertrauen und den vierten Rang in der Weltrangliste. Nach einem kurzen Urlaub will er "voll ready sein, wenn es in Australien losgeht"