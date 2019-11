Außerdem die Landtagswahl in der Steiermark, Bauen für die Kunst und ein Flughafen am Ende der Welt

Auf der Flucht: "Verlorene Seelen" beleuchtet als Teil eines Arte-Schwerpunkts, wie Extremisten die Jüngsten zu instrumentalisieren drohen. Arte, 23.20 Uhr.

Foto: Alessio Romenzi

20.15 SCHWERPUNKT

Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene Diese Verbindung aus Dokumentar- und Animationsfilm gewährt Einblicke in die Strukturen rechtsextremer Familien. Erzählt wird von Kindern, die tagtäglich dazu erzogen werden, das vermeintlich Fremde zu hassen. Die Doku Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats zeigt um 21.40, wie radikale Islamisten in Syrien Jugendliche im Namen der Religion mobilisieren. Verlorene Seelen – Die Kinder des IS thematisiert um 23.20 die Schwierigkeit der irakischen Regierung, Täter und Opfer in eine gemeinsame Zukunft zu führen. Bis 21.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der Nil – Afrikas Lebensader Der Nil ist mit 6650 Kilometern der längste Fluss der Erde. Heute ist er durch starke Verschmutzung und Wasserverlust infolge des Klimawandels ein gefährdet. Bis 21.05, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Landtagswahl Steiermark Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der steirischen Landtagswahl am Sonntag stellen sich den Fragen von Susanne Schnabl und Franz Neger. Bis 22.10, ORF 2

22.10 DYSTOPIE

Aufbruch ins Ungewisse (D 2017, Kai Wessel) Fluchtdrama mit umgekehrtem Vorzeichen: Rechtsextreme sind an der Macht, eine Familie muss raus aus Europa. Bis 23.40, WDR

22.30DOKUMENTATION

Ein Flughafen am Ende der Welt Einst war der Gander International Airport inmitten der Wälder Neufundlands der größte Flughafen der Welt. Heute ist er für die Gastfreundschaft bekannt, mit der jene 7000 Passagiere empfangen wurden, die wegen 9/11 gestrandet waren. Bis 23.15, 3sat

22.45 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Konklave – das letzte Geheimnis Gezeigt wird, was bei der Papstwahl hinter verschlossenen Türen passiert: wie die Wahl abläuft und wie Regeln und Rituale entstanden sind. Danach geht es um 23.40 in Mekka 1979 um die Besetzung der heiligen Moschee in Mekka in diesem Jahr. Beleuchtet werden die Schlüsselfiguren und deren Motivation sowie der ideologische Zusammenhalt zwischen den Mekka-Rebellen, Al-Kaida und IS. Bis 23.40, ORF2

23.00 THRILLER

Verhandlungssache (The Negotiator, USA 1998, Gary Gray) Ein erfolgreicher Verhandlungsführer bei Geiselnahmen kommt einer Verschwörung in seiner Abteilung auf die Spur und sieht sich selbst zu einer Geiselnahme gezwungen. Verhandlungssache punktet als gewitzter Schlagabtausch zwischen Samuel L. Jackson und Kevin Spacey. Bis 1.15, Servus TV

Trailer zu "Verhandlungssache". TrailerTracker

23.15 DISKUSSION

Das Blaue Sofa – Bauen für die Kunst Die fünf Stararchitekten David Chipperfield, Jacques Herzog, Franco Stella, Regine Leibinger und Hans-Günter Merz diskutieren mit Vivian Perkovic über Kulturbauten heute und morgen. Bis 0.00, 3sat