Außenminister Mike Pompeo sagte in einer kurzen Ansprache am Nachmittag (Ortszeit), die USA würden künftig nicht mehr länger nach den Grundsätzen aus dem sogenannten Hansell Memorandum von 1978 operieren. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Die USA haben am Montag eine bedeutende Änderung in ihrer Politik gegenüber den israelischen Siedlungen im Westjordanland bekanntgegeben. Außenminister Mike Pompeo deutete in einer kurzen Ansprache am Nachmittag (Ortszeit) an, die USA würden künftig nicht mehr länger nach den Grundsätzen aus dem sogenannten Hansell Memorandum von 1978 operieren. Dieses war mehr als 40 Jahre lang als rechtliche Basis für die US-Politik gegenüber dem Siedlungsbau. Festgehalten wird dort, dass nach Ansicht Washingtons die Konstruktion von zivilen Bauten im besetzten Westjordanland in Widerspruch zu internationalem Recht stehe.



Die bisherige US-Politik, die auf dem Memorandum aufgebaut hatte, hätte "die Sache des Friedens nicht vorangetrieben", sagt Pompeo. "Die harte Wahrheit ist, dass es niemals eine juristische Lösung dieses Konflikts geben wird, und dass Streitereien darüber, wer im Recht und wer nach Sicht internationaler Gesetze nicht im Recht ist, keinen Frieden bringen. Die USA wollen sich laut Pompeo eine Rechtsmeinung zu individuellen Siedlungen vorbehalten. Die Entscheidung sei nicht als Präzedenzfall für andere Fragen zu sehen.

Erfreulich für Netanjahu

Die geänderte US-Ansicht wird zwar aller Voraussicht nach keine unmittelbaren Folgen für den Stand des Konflikts zwischen_Israelis und Palästinenern haben – allerdings ist davon auszugehen, dass sie erneut massive Proteste der Palästinenser und ihrer politischen_Führung auslösen wird. Die US-Entscheidung steht im Widerspruch zur Sicht der meisten anderen westlichen_Staaten. Sie schränkt die Möglichkeiten der Palästinenser, künftig einen eigenen und eigenständigen Staat aufzubauen, weiter als bisher ein.

Gut möglich scheint, dass die neue Situation die Palästinenserführung rund um Präsident Mahmud Abbas im Westjordanland weiter innenpolitisch in die Defensive drängt. Umgekehrt ist die Änderung der US-amerikanischen Haltung ein Sieg für die aktuelle israelische Regierung um Premier Benjamin Netanjahu und seine rechten Koalitionspartner.

Netanjahu braucht diese Unterstützung dringend: Nach einer Parlamentswahl im September – der bereits zweiten in diesem Jahr – hatte seine Likud-Partei erstmals seit langem die relative Mehrheit im israelischen Parlament eingebüßt. Seine bisherige_Koalition kann nicht weiterregieren. Das bereits seit der Wahl im April 2019 herrschende innenpolitische Patt konnte das Votum nicht auflösen, weshalb eine baldige neue Wahl vor der Tür stehen könnte. Netanjahus Rivale Benny Gantz vom Oppositionsbündnis Blau-Weiß hat nur bis morgen, Mittwoch Zeit, eine Regierung zu bilden. (mesc, 18.11.2019)