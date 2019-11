"Eidgenossen" feierten 6:1-Pflichtsieg in Gibraltar – Dänen reichte im direkten Kampf um Rang zwei 1:1 in Irland – Italien und Spanien feierten Kantersiege

Die Schweiz bejubelt die EM-Teilnahme. Foto: REUTERS/Jon Nazca

Dublin – Die Schweiz und Dänemark haben sich am Montagabend in der Gruppe D der Fußball-EM-Qualifikation die zwei Endrunden-Tickets gesichert. Die "Eidgenossen" behielten erwartungsgemäß beim punktlosen Schlusslicht Gibraltar mit 6:1 die Oberhand, den Dänen reichte ein 1:1-Remis im Schlager mit den drittplatzierten Iren, die bei einem Sieg selbst das Ticket für die paneuropäische EM 2020 gelöst hätten.

Für die Topteams Italien und Spanien gab es zum Abschluss klare Erfolge. Die Italiener schossen Armenien in Palermo mit 9:1 aus dem Stadion, gewannen damit auch ihre zehnte Gruppe-J-Partie und bauten damit ihr Torverhältnis noch einmal auf 37:4 aus. Die Spanier setzten sich gegen Rumänien 5:0 durch, holten im zehnten Pool-F-Spiel den achten Sieg und beendeten die Quali ebenfalls unbesiegt. Auch das Torverhältnis der Iberer kann sich mit 31:5 sehen lassen.

Klare Sache

Der Schweiz blieb im Victoria Stadium von Gibraltar ein Geduldsspiel erspart, da Cedric Itten die Gäste bereits in der zehnten Minute auf Siegkurs brachte. Der 22-jährige Stürmer von St. Gallen hatte auch schon zuletzt beim Heim-1:0 gegen Georgien in der 77. Minute den entscheidenden Treffer erzielt. Nach dem Seitenwechsel machten Ruben Vargas (50.), Christian Fassnacht (57.), Loris Benito (75.), Itten mit seinem zweiten Tor (84.) und Granit Xhaka (86.) noch einen Kantersieg gegen den Fußball-Zwerg perfekt.

Knappe Sache

Dänemark wirkte in Irland nervös, gehemmt, konnte lange Zeit nicht überzeugen. Den Gastgebern fehlte im Aviva Stadium von Dublin aber die nötige Kaltschnäuzigkeit. In der 73. Minute kam es für die Iren noch bitterer. Eine Dalsgaard-Flanke brachte Martin Braithwaite mit einem eingesprungenen Volley im Tor unter. Die erste gefährliche Aktion Dänemarks führte also gleich zum Erfolg. Sehr zur Freude von Teamchef Aage Hareide. Matt Doherty (85.) gelang zwar noch der mehr als verdiente Ausgleich, mehr war für die Iren aber nicht mehr drinnen.

Die zweite Partie endete damit wie das erste Aufeinandertreffen in Dänemark. Wieder einmal wurden die Dänen für die Iren zum Sargnagel. Schon im Play-off der Qualifikation für die WM 2018 hatten sie nach einem 0:0 in Kopenhagen mit einem Heim-1:5 gegen den Europameister von 1992 den Kürzeren gezogen. Das war übrigens fast genau vor zwei Jahren. Die EM-Hoffnungen sind aber noch nicht begraben, Irland hat im Nations-League-Play-off im Frühjahr noch eine Chance auf eines der dann vier letzten EM-Tickets.

Klare Sachen

Die Italiener zeigten zum Abschluss eine Machtdemonstration. Ciro Immobile (8., 33.), Nicolo Zaniolo (9., 64.), Nicolo Barella (29.), Alessio Romagnoli (72.), Jorginho (75./Elfmeter), Riccardo Orsolini (78.) und Federico Chiesa (81.) trugen sich dabei aufseiten der "Squadra Azzurra" in die Schützenliste ein. Die Spanier demütigten Rumänien "nur" mit 5:0. Fabian Ruiz (8.), Gerard Moreno (33., 43.) sowie ein Eigentor von Adrian Rus (45.+1) gab es bereits in der ersten Hälfte. Für den Schlusspunkt sorgte Mikel Oyarzabal (92.). (APA, 18.11.2019)

Fußball-Ergebnisse EM-Qualifikation

Gruppe D

Irland – Dänemark 1:1 (0:0)

Tore: Doherty (85.) bzw. Braithwaite (73.)

Gibraltar – Schweiz 1:6 (0:1)

Tore: Styche (74.) bzw. Itten (10., 84.), Vargas (50.), Fassnacht (57.), Benito (75.), Xhaka (86.)

Gruppe F

Schweden – Färöer 3:0 (1:0)

Tore: Andersson (29.), Svanberg (72.), Guidetti (80.)

Spanien – Rumänien 5:0 (4:0)

Tore: Fabian Ruiz (8.), Gerard Moreno (33., 43.), Rus (Eigentor/45.+1), Oyarzabal (92.)

Malta – Norwegen 1:2 (1:1)

Tore: Fenech (40.) bzw. King (7.), Sörloth (62.). Anmerkung: King scheiterte mit einem Elfmeter an Tormann Bonello (67.).

Gruppe J

Griechenland – Finnland 2:1 (0:1)

Tore: Matalos (47.), Galanopoulos (70.) bzw. Pukki (27.)

Liechtenstein – Bosnien-Herzegowina 0:3 (0:0)

Tore: Civic (57.), Ar. Hodzic (64., 72.)

Italien – Armenien 9:1 (4:0)

Tore: Immobile (8., 33.), Zaniolo (9., 64.), Barella (29.), Romagnoli (72.), Jorginho (76./Foulelfmeter), Orsolini (78.), Chiesa (81.) bzw. Babayan (79.)

Die bisher qualifizierten Teams (19) für die paneuropäische Fußball-EM 2020 (12. Juni bis 12. Juli) im Überblick:

England, Tschechien (beide Gruppe A), Ukraine, Portugal (beide B), Deutschland, Niederlande (beide C), Schweiz, Dänemark (beide D), Kroatien (E), Spanien, Schweden (beide F), Polen, ÖSTERREICH (beide G), Türkei, Frankreich (beide H), Belgien, Russland (beide I), Italien, Finnland (beide J)