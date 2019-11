Erst am Montag entschied das Oberste Gericht in Hongkong, dass das Vermummungsverbot verfassungswidrig sei. Foto: REUTERS / SHANNON STAPLETON

Hongkong – China hat am Montag darauf bestanden, die alleinige Autorität über Hongkongs Verfassung zu besitzen. Der chinesische Volkskongress sei die einzige Institution, die Entscheidungen über die Verfassung der Sonderverwaltungszone treffen könnte, sagte Parlamentssprecher Jian Tiewei laut staatlichen chinesischen Medien am Dienstag.

Hintergrund ist das Urteil des Obersten Gerichts in Hongkong, das das im Rahmen der seit Monaten andauernden Proteste verhängte Vermummungsverbot am Vortag aufgehoben hatte.

Vermummungsverbot gekippt

Laut Jian hat nur der Nationale Volkskongress das Recht, darüber zu entscheiden, ob ein Gesetz mit der Verfassung Hongkongs übereinstimmt. Das Urteil habe Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam und die Stadtregierung "stark geschwächt".

Die Regierung Hongkongs hatte Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt, um zu verhindern, das Demonstranten Gesichtsmasken tragen. Das Oberste Gericht Hongkongs hatte das Gesetz am Montag für verfassungswidrig erklärt. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die pro-chinesische Regierung, die immer häufiger in Gewalt umschlagen.

Lam hofft auf friedliche Lösung bei Uni-Besetzung

Bei der anhaltenden Belagerung der Polytechnischen Universität in Hongkong sind noch immer Hunderte Demonstranten von der Polizei eingekesselt. Die Einsatzkräfte errichteten am Montag Absperrungen um den Komplex und schlugen mehrere Ausbruchsversuche mit Gummigeschossen und Tränengas zurück. Einige Demonstranten wurden von Beamten zu Boden gerissen und mit vorgehaltener Waffe festgenommen. Auf dem Campus der Polytechnischen Universität verschanzten sich Hunderte Menschen mit Brandsätzen und selbst gebauten Waffen

Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam hofft indes auf eine friedliche Lösung der von der Polizei eingekesselten Besetzung. Sie sagte, dass sie die Polizei angewiesen habe, mit der Situation "menschlich" umzugehen. Neuerlich rief sie zur Beendigung aller Gewalt vor der für Sonntag geplanten Kommunalwahl auf. (APA, 19.11.2019)