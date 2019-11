Die Kinderrechte sind 30 Jahre alt, und dennoch erleben viele Kinder Gewalt innerhalb der Familie. Was bedeutet Gewalt in der Erziehung für die Kinder?

Vor 30 Jahren wurde die Kinderrechtskonvention von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie garantiert das Recht auf Überleben, Entwicklung und Schutz. In Österreich gelten Kinderrechte seit 1992, und seit 2011 steht das in der Kinderrechtskonvention verankerte Recht des Kindes auf Schutz vor jedweder Form von Gewalt, vor Misshandlung, Vernachlässigung, sexuellem Missbrauch oder Ausbeutung in Österreich in Verfassungsrang.

"Gsunde Watschn" für viele keine Gewalt

Und dennoch erleben hierzulande viele Kinder Gewalt in der Erziehung. Die "gsunde Watschn" wird vielfach immer noch verteilt und verteidigt. Das Gallup-Institut hat im Auftrag der Möwe-Kinderschutzzentren eine Befragung dazu durchgeführt. 95 Prozent sehen demnach "eine Tracht Prügel" klar als Gewalt, aber nur für 34 Prozent wird eine "leichte Ohrfeige" als Gewalthandlung gesehen. Und nur für 26 Prozent fällt es unter Gewalt, wenn Eltern länger nicht mit ihrem Kind sprechen, um es zu bestrafen, so ein weiteres Ergebnis der Befragung.

User "causa_bibendi" erzählt von den Gewalterfahrungen in seiner Kindheit:

Gänzlich gewaltfreie Erziehung geht nicht, obwohl Poster "Threonin" Gewalt als Strafe ablehnt:

Kinder lernen ihre Fehler und Probleme zu verstecken, wenn Gewalt als Erziehungsmittel eingesetzt wird, so die Erfahrung von User "D. radiodurans":

User "heartattack" sieht einen enormen Unterschied zwischen Prügeln und Klapsen in der Erziehung:

Userin "elfhar" schreibt, wie sie ihren Sohn einmal geohrfeigt hat und was es in ihr ausgelöst hat:

Haben Sie die "gsunde Watschn" erlebt?

Oder haben Sie sie gegeben? Welche Situationen gab es, in denen Sie Ihrem Kind beinahe eine Ohrfeige gegeben hätten – und wie haben Sie die Situation schließlich deeskaliert? Oder haben Sie in einer Situation schon einmal zugeschlagen? Und was fällt bei Ihnen in der Kindererziehung nicht unter Gewalt? (wohl, 20.11.2019)