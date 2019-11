1988 trat Falco in der Show "Wetten, dass...?" auf. Foto: APA/dpa/Jörg Schmitt

Okay, wir Boomer haben uns allerlei zuschulden kommen lassen. In den Jahren, in denen wir noch weich und formbar waren, aßen wir Fertiggerichte und trugen, nur um klobiger zu erscheinen, Schulterpolster. Wir warfen mit grünem Slime auf angezogene Leute. Die Konservativeren unter uns wählten Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten.

Oder wir tranken mit Falco, der Lerche aus der Ziegelofengasse, in einer Wiener Innenstadtkaschemme viele, viele Fluchtachterln. Bis sich Hans Hölzel – der auch für den jüngsten seiner Zechkumpane stets ein aufmunterndes "Geh scheißen, Oida!" parat hatte – doch noch zu bleiben entschied.

Hässliche Szenen, die nicht nur der neuseeländischen Jung-Abgeordneten Chlöe Swarbrick das Blut in den Adern gefrieren lassen würden. Doch man kann an uns Babyboomern auch die Folgen unserer Erziehung ablesen. Wir bekamen in den Fortschrittsjahren der Kreisky-Ära das Gespenst der Freiheit am Leintuchzipfel zu fassen. Zugleich wurden wir mit den Spätfolgen der NS-Vergangenheit konfrontiert.

Gute Manieren

So begegneten mir als Dreikäsehoch mitunter Menschen, die ein befremdliches Faible für den Autobahnbau der 1930er-Jahre erkennen ließen. Ich kannte Rufonkel, die in der ohnedies anrüchigen Disziplin des Witzeerzählens als Rabbiner ehrenhalber brillierten. Sie stießen den Namen "Kohn" aus und verfielen in meckerndes Gelächter.

Ihre Gemahlinnen trugen blickdichte Strümpfe. Die Damen beklagten an der Verkaufstheke den Hingang der guten Manieren. Um dieser Dekadenzerscheinung abzuhelfen, wünschten sie, ein "kleiner Hitler" möge während einer überschaubaren Frist noch einmal in Amt und Würden treten.

Der das häufig zu hören bekam, war unser zuvorkommender Gemüsehändler. Seine Augen hinter den dicken Gläsern blickten bei solchen Reden unvermutet ins Leere. Er hieß Bienenfeld. Die Zeit des Krieges hatte er "in Übersee" verbracht. "Oh, Sie sind aber ein Weitgereister", beschieden ihm die Hausfrauen freundlich. Und zupften Kraut aus seinem Fass. (Ronald Pohl, 20.11.2019)