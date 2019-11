Alyx. Foto: half life 2/valve

Valve hat einen neuen Teil seiner populären Games-Reihe "Half Life" angekündigt. Damit wurden bisherige Gerüchte, die im Netz herumkursierten, bestätigt. Details wurden von dem Unternehmen bisher noch nicht verlautbart. Bei dem Spiel wird es sich um einen VR-Ableger handeln. Valve will am Donnerstagabend um 19.00 (10.00 Ortszeit) weitere Infos verkünden, schreibt das Unternehmen auf Twitter. Das Spiel wird den Namen "Half-Life: Alyx" tragen.

Vorgeschichte von Alyx Vance

Ein "Half-Life 3", das sich Fans seit Jahren wünschen, wird das neue Spiel allerdings nicht sein: Laut dem US-Magazin "Ars Technica" spiele es vor "Half-Life 2" und erzählt die Vorgeschichte des in dem Game bekannten Charakters Alyx Vance. Dem Magazin zufolge würde sich das Gameplay des Spiels um Magnethandschuhe drehen, mit denen man kämpft und Rätsel löst. Dabei habe das Unternehmen bei der Entwicklung mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie andere VR-Hersteller – oft handelt es sich um Spiele, die genauso gut auf einem regulären Fernsehbildschirm gespielt werden könnten.

Valve will VR stärken

Valve bietet in seinem Store ein eigenes VR-Angebot und eine selbst entwickelte VR-Brille mit dem Namen Index. Der Konzern arbeitet, wie schon länger bekannt ist, an mehreren VR-Titeln – der Plan ist wohl, dem Genre auf die Sprünge zu helfen. Von dem Hype, der in den vergangenen Jahren zu beobachten war, ist mittlerweile wenig über geblieben. Das will Valve nun wohl wieder ändern. (red, 19.11.2019)