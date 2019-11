Im Bild Leitungsmonteure der Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) in Thal/Assling in Osttirol. Foto: APA / EXPA / JFK

Lienz – Nach den heftigen Schneefällen und Unwettern der vergangenen Tage sind in Osttirol Dienstagfrüh noch rund 1.000 Haushalte ohne Strom gewesen. In der Nacht waren zwischenzeitlich nur noch 800 Kunden unversorgt, berichtete die Tinetz. Indes dauerten viele Straßensperren weiter an.

Hauptbetroffen von den Stromausfällen waren weiter das Tauern- und Kalsertal, das Villgratental sowie das hintere Lesachtal bis zur Landesgrenze. Im Lauf des Dienstags war laut Tinetz mit neuerlichen kurzen Unterbrechungen zu rechnen, weil weitere Sicherungsmaßnahmen entlang der Leitungen vorzunehmen waren. Gegen 15 Uhr sollte die 110-kV-Leitung nach Sillian wieder in Betrieb genommen werden. Dann hätten Puster-, Villgraten- und Lesachtal wieder eine sichere Anspeisung.

Wetterbesserung am Mittwoch

Wie der Tag verlaufen werde, hänge stark vom Wetter ab und davon, wie weit die Front über Osttirol hinwegzieht, hieß es. Für den Dienstag wurden im Bezirk wieder starke Schneefälle erwartet, bevor dann am Mittwoch Wetterbesserung eintreten sollte.

Indes blieben in Osttirol nach wie vor viele Straßen gesperrt. So etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die Sankt Veiter Straße, die Villgratentalstraße oder die Defereggentalstraße ab Huben.

Seit dem Wochenende haben große Niederschlagsmengen für Chaos gesorgt. In Kärnten forderten die Unwetter am Montag ein erstes Todesopfer: Im Bezirk Spittal in Bad Kleinkirchheim wurde am Montagvormittag ein Wohnhaus von einer Mure getroffen und fast völlig zerstört. Der 80-jährige Hausbesitzer befand sich außerhalb des Hauses und konnte nur noch tot geborgen werden. (APA, red, 19.11.2019)