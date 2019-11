Der ORF hat sich für die Handball-Heim-EM der Männer im Jänner 2020 die TV-Rechte gesichert. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Wien – 50 Tage vor Beginn der Handball-Heim-EM der Männer hat der ORF die TV-Rechte am Turnier (9. bis 26. Jänner 2020) erworben. Wie Rechteinhaber Infront am Dienstag bekanntgab, sicherte sich der ORF u.a. die Rechte an allen Spielen der österreichischen Auswahl, zwei Vorrundenpartien sollen dabei auf ORF1 ausgestrahlt werden. Der Deal umfasst zudem die kontinentalen Endrunden 2022 und 2024.

"Damit ist sichergestellt, dass die größte EURO aller Zeiten in gewohnter Qualität, bestens präsentiert, kostenlos und frei empfangbar für alle Handball- und Sportfans zu sehen sein wird", meinte dazu ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner in einer Aussendung des heimischen Verbands, der die kommende EM gemeinsam mit Norwegen und Schweden veranstaltet. Für ORF-Sportchef Hans-Peter Trost gehört es "zum Selbstverständnis des ORF, dass wichtige Turniere und Sport-Events die in Österreich stattfinden, im ORF zu sehen sind und nicht hinter Bezahlschranken verschwinden".

Im Paket sind neben den genannten Endrunden auch die dazugehörigen Quali-Spiele des österreichischen Frauen- und Männer-Nationalteams enthalten. (APA, 19.11.2019)