US-Medienvertreter haben diese Einladung für den 2. Dezember erhalten. Foto: Apple

Für gewöhnlich hält Apple im Dezember eigentlich keinen Special Event mehr ab. Doch für dieses Jahr hat das Unternehmen Medienvertreter am 2. Dezember nach New York geladen.

Die besten Apps und Games

Die Event-Einladung ist so gestaltet, dass man bereits erahnen kann, worum es geht. Über einem goldenen Symbol des App-Stores ist "Loved by milliones. Created by the best" zu lesen. Darunter: "Join us for an Apple special event honoring our favorite apps and games of 2019".

Es scheint sich also um das Ranking der Top-Apps und -Games zu handeln. Die Bestenlisten veröffentlicht Apple zwar jedes Jahr, aber bisher ohne eigene Veranstaltung. Dass das Unternehmen bei der Gelegenheit auch neue Hardware zeigt, ist unwahrscheinlich. (red, 19.11.2019)