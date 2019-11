Nach jahrelangem Lernen und Prüfungenschreiben ist es endlich vollbracht – die Schule oder das Studium ist abgeschlossen, und das will gebührend gefeiert werden. Am besten mit jenen Personen, die einen unterstützt und gefördert haben. Oft sind das die eigenen Eltern. Auch wenn diese seit Jahren getrennte Wege gehen und einander absolut nichts zu sagen haben oder schlimmstenfalls zerstritten sind, will man beide beim Abschluss dabeihaben. Doch ist das überhaupt möglich? Entspannt und ausgelassen zu feiern mit Menschen, die einander kaum ausstehen können? Ähnlich verhält sich das mit allen anderen Festen wie Geburtstagen, Weihnachten oder Hochzeiten.

Erzwungenes Lächeln für ein gemeinsames Foto? Foto: Wavebreakmedia Getty Images/iStockphoto

Feiern ja, aber bitte ohne Papa und Mama?

Je nachdem, wie die getrennten Elternteile zueinander stehen und wie gut sie ihre möglichen Ungereimtheiten im Griff haben, kann gemeinsam gefeiert werden oder eben auch nicht. Eltern einfach nicht zu besonderen Anlässen einzuladen ist eine Möglichkeit, unguter Stimmung zu entgehen. Oder auch zwei getrennte Feiern zu veranstalten, was beispielsweise bei Maturafeiern oder Sponsionen zumindest im offiziellen Rahmen nicht möglich ist. Twitter-User "dieserkingphil" kennt das Problem zu Weihnachten:

Sich jedes Mal darüber Gedanken machen zu müssen, ob es überhaupt möglich ist, mit den Eltern zu feiern, kann durchaus zermürbend und mühsam sein, wie Twitter-Userin "Julia" bestätigt:

Wie managen Sie als "Trennungskind" diverse Feierlichkeiten?

Laden Sie beide Elternteile zu Festen ein? Oder veranstalten Sie mehrere Feiern, um möglichen Streitigkeiten zu entgehen? Wie ist es umgekehrt für Sie als Mutter oder Vater, bei besonderen Anlässen Ihrer Kinder den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wiederzusehen? (mawa, 21.11.2019)