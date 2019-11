Neue Aufgabe für Hannes Wolf. Foto: APA/AFP/dpa/CHRISTIAN CHARISIUS

Genk – Eine Woche nach der Trennung von Felice Mazzu hat Salzburgs Champions-League-Gegner Genk am Dienstag den Deutschen Hannes Wolf als neuen Trainer präsentiert. Der 38-Jährige soll die Talfahrt des aktuell nur zehntplatzierten Meisters stoppen. Seinen Einstand gibt Wolf am Samstag bei Royal Mouscron, schon am 27. November kommt es in Genk zum Duell mit den "Bullen", die das "Hinspiel" 6:2 gewannen.

Wolf war im Oktober 2018 zum Hamburger SV gekommen und hatte einen Vertrag bis Juni 2020 unterschrieben. Nachdem er mit dem Verein als Tabellenvierter den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte, musste er mit Saisonende gehen. 2017 hatte er noch den VfB Stuttgart in die Bundesliga geführt. (APA, 19.11.2019)