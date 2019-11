Mit einem Prachtschuss stellte Coutinho auf 2:0 für Brasilien und die Weichen auf Sieg. Foto: APA/AFP/KHALED DESOUKI

Abu Dhabi/Wien – Auch dank eines Treffers des bei Bayern München engagierten Philippe Coutinho hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien zum Ende des Länderspiel-Jahres seine Negativserie beendet. Der Leihspieler vom spanischen Meister FC Barcelona stellte beim 3:0 der Südamerikaner in Abu Dhabi gegen Südkorea durch sein 2:0 (35.) endgültig die Weichen in Richtung des ersten Erfolgs nach fünf Länderspielen ohne Sieg.

Vor dem sehenswerten Freistoßtreffer des 27-Jährigen hatte Lucas Paqueta (8.) für die frühe Führung der Selecao gesorgt. Vier Tage nach dem 0:1 im Prestigeduell in Riad gegen den Erzrivalen Argentinien stellte Danilo (59.) den Endstand her. Bei den Südkoreanern war Salzburg-Stürmer Hwang Hee-chan bis zur 65. Minute im Einsatz. Der Erfolg gegen Südkorea sorgte in Brasiliens Lager angesichts der vorherigen Durststrecke für Erleichterung. Zuvor hatte das Team von Nationaltrainer Tite seit dem Titeltriumph bei der Copa America im Sommer im eigenen Land keinen Sieg mehr feiern können. (sid, red, 19.11.2019)

Fußball-Test-Länderspiele vom Dienstag:

In Abu Dhabi:

Brasilien – Südkorea 3:0 (2:0). Tore: Paqueta (9.), Coutinho (36.), Danilo (60.). Anm.: Südkorea mit Salzburgs Hwang (bis 65.)

In Osaka:

Japan – Venezuela 1:4 (0:4). Tore: Yamaguchi (70.) bzw. Rondon (8., 31., 34.), Soteldo (38.)