Es bleibt abzuwarten, in welchem Handy der Auflade-Turbo debütieren wird. Dem Mi Mix 4 werden aber hohe Chancen eingeräumt. Foto: AFP

Smartphone-Hersteller liefern sich derzeit nicht nur ein Rennen mit ihren Kameras. Auch bei den Akkus hat sich einiges getan. Mit den Bildschirmgrößen legte auch die Kapazität vieler Geräte in den letzten Jahren merkbar zu, was oft in längeren Laufzeiten resultierte.

Das technische Wettrüsten betrifft allerdings auch das Aufladen. Nach monatelangen Gerüchten hat Xiaomi nun ein neues Quickcharge-System vorgestellt, das Handys in kürzester Zeit wieder auftanken soll.

Juanjo Segura

4.000 mAh in 17 Minuten

Das System mit dem wenig bescheidenen Namen "Mi Super Charge Turbo" wurde mit einem Posting auf dem chinesischen Social Network Weibo enthüllt. Es läuft mit einer Maximalleistung von stolzen 100 Watt und konkurriert damit sogar schon mit vielen Laptop-Netzteilen.

Damit verdoppelt es den Output, den aktuelle Spitzenreiter – etwa das Realme X2 Pro mit 50-Watt-Charger – erreichen können. Das vollständige Aufladen eines Handys mit überdurchschnittlich großem 4.000-mAh-Akku soll damit in nur 17 Minuten möglich sein. Eine Behauptung, die Xiaomi auch mit einem Video belegen will, das ein Handy mit der Ladetechnologie im Vergleich mit einem Konkurrenten von Oppo zeigt.

Ein konkretes Smartphone mit dem Super Charge Turbo hat man noch nicht angekündigt. Gerüchteweise könnte aber das Mi Mix 4 zum ersten Handy werden, welches das 100-Watt-Ladesystem mitbringt. Das Smartphone könnte noch heuer erscheinen. (gpi, 19.11.2019)