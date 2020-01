Für Vitus Wieser sind die Requisiten aus dem Film Inglourious Basterds Glücksbringer. Foto: Nathan Murrell

„Ich habe eine kleine Rolle als Kellner im Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino gespielt. Und zwar ging es um die Szene in dem Pariser Restaurant, in der Christoph Waltz als SS-Führer Hans Lauda eine Zigarette im Schlagobers ausdämpft.

Waltz war damals noch nicht der Star, der er heute ist, und wir haben eine ganze Woche gemeinsam rund um diese berühmte ‚Strudelszene‘ verbracht. Als Erinnerung an diese Zeit habe ich bei mir zu Hause einen Notizblock und ein aufklappbares Zündholzbriefchen aus diesem Restaurant hängen, das es in Wirklichkeit natürlich gar nicht gibt. Ein Foto von mir im Filmkostüm findet sich ebenso in diesem Rahmen.

Für mich wurde dieses Bild zu einem Glücksbringer. Wenn ich zum Beispiel über meinem neuen Kabarettprogramm brüte, ist diese gerahmte Erinnerung ein guter Begleiter auf dem Schreibtisch. Es erinnert mich einfach an gute, inspirierende Arbeit.“ (Michael Hausenblas, RONDO, 9.1.2020)