Gaetano Micciche war Präsident der Serie A. Foto: imago images / Gribaudi/ImagePho

Rom – Der Präsident der italienischen Fußball-Liga Serie A, Gaetano Micciche, ist von seinem Posten zurückgetreten. Er reagierte damit am Dienstag auf Zeitungsberichte, dass es bei seiner Wahl vor 20 Monaten nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Die am Dienstag veröffentlichten "Indiskretionen" über eine Untersuchung zu dieser Wahl seien "völlig inakzeptabel", sagte Micciche in seiner Begründung.

Der italienische Fußballverband FIGC soll Unregelmäßigkeiten bei der Wahl Micciches festgestellt haben, bei der ein einstimmiges Votum aller Club-Präsidenten erforderlich war. Der 69-jährige Micciche ist auch FIGC-Vizepräsident und Präsident einer Bank. Er sagte nicht, ob er seinen Posten im Verband behalten werde. (APA, 19.11.2019)