Am Flughafen Innsbruck beschlagnahmte die Polizei eine Waffe vom Rücksitz des Porsche von dem Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer. Foto: APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Vergangenen Samstag hat die Polizei ein Jagdgewehr aus dem Porsche des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer beschlagnahmt, berichtet die Kronen Zeitung in ihrer Onlineausgabe. Dornauer soll das Auto im Parkhaus des Innsbrucker Flughafens abgestellt haben, um zu seinem Parteifreund Hans Peter Doskozil zum Parteitag ins Burgenland zu fliegen. Die Waffe ließ er laut Krone am Rücksitz liegen und das Fenster geöffnet. Für die Polizei ein Grund das Gewehr zu beschlagnahmen.

Auf Twitter meldete sich Dornauer zu Wort und erklärte: "Am Wochenende ist mir ein Fehler unterlaufen, über den ich euch informieren möchte bevor ihr es von anderen oder über die Medien erfahrt. Ich habe am vergangenen Samstag im Parkhaus des Innsbrucker Flughafens meine Jagdwaffe in der verschlossenen Tasche auf der Rückbank meines Fahrzeuges unbewusst hinterlassen und das Auto versperrt. Aus mir bislang unerklärlichen Gründen, war die hintere Rückscheibe geöffnet."

Dornauer: Waffe nicht geladen

Dass die Waffe geladen gewesen sei, wollte Dornauer gegenüber der Krone nicht kommentieren. Er habe bislang noch keine Akteneinsicht nehmen können. Er schließe aber aus, dass die Waffe tatsächlich geladen war. Dies widerspriche seiner langjährigen Praxis in der Handhabung meiner Waffe. Für das aufmerksame Handeln der Polizei bedankte er sich auf Twitter. (red, 19.11.2019)