Am 10.Dezember will die tschechische Sazka-Gruppe Peter Sidlo in einer Aktionärsversammlung das Vertrauen entziehen. Foto: FPÖ

Wien – Die tschechischen Aktionäre der Casinos Austria (Casag), die Sazka Group, wollen Finanzchef Peter Sidlo (FPÖ) das Vertrauen entziehen. Aus diesem Grund fordert Sazka die Einberufung einer Hauptversammlung am 10. Dezember, man sehe eine Abberufung "als einzige und richtige Lösung der aktuellen Situation", teilte die Gruppe am Dienstagabend mit.

Zuvor hatte Die Presse darüber berichtet. Die Tschechen hoffen, dass die Miteigentümer der Casag den Schritt mittragen. Ob der Wunsch erfüllt wird, steht in den Sternen; Sidlo war einstimmig bestellt worden, die Tschechen hatten sich der Stimme enthalten.

In ihrem Schreiben an die beiden Casag-Vorstandsmitglieder Bettina Glatz-Kremsner und Martin Skopek von Dienstag, das dem STANDARD vorliegt, schreiben die Tschechen, die über die Gesellschaft Medial rund 38 Prozent an der Casag halten, dass in ihren Augen die Entziehung des Vertrauens durch die Hauptversammlung gerechtfertigt sei. Als Begründung führt Sazka die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sidlo wegen des Verdachts der Bestechlichkeit an; es sei unbestritten, dass das Ansehen der Gesellschaft durch die jüngsten Ereignisse erheblich leide. So lange Sidlo Vorstandsmitglied bleibe, werde sich daran nichts ändern, so die Tschechen sinngemäß.

Ermittlungen und Urlaub

Zudem sei Sidlo wegen der laufenden Ermittlungen nun schon geraume Zeit auf Urlaub, mit einer zeitnahen Rückkehr sei nicht zu rechnen, weil die Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe "nach menschlichem Ermessen" noch länger dauern werde. Die Tschechen berufen sich auch auf das Gutachten von Personalberater Egon Zehnder, der im Rahmen der Bewerbung tätig war und Sidlo als "ungeeignet" erkannt habe.

Auch das (von ihnen in Auftrag gegebene) Gutachten des Innsbrucker Universitätsgutachters Thomas Müller dient ihnen zur Argumentation, er sei zum Schluss gekommen, dass Sidlo aus glücksspielrechtlichter Sicht abberufen werden müsse. "Diese Situation ist untragbar", schreiben die Tschechen an den Vorstand. Nicht zuletzt berufen sie sich auf ein Interview, das Sidlo der Presse gegeben habe und in dem er vertrauliche Interna der Gesellschaft publik gemacht habe.

Sazka will rasches Handeln

Die aktienrechtlichen Voraussetzungen für einen Vertrauensentzug seien also "zweifellos erfüllt", rasches Handeln sei erforderlich. Man schlage den 10. Dezember für eine außerordentliche Hauptversammlung vor, deren einziger Tagesordnungspunkt der Vertrauensentzug sein soll.

Auch an Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner hat Sazka das Schreiben mit ihrem Beschlussvorschlag an die übrigen Aktionäre geschickt. (Renate Graber, 19.11.2019)