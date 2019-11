Die Euro 2020 nimmt Form an: Die Lostöpfe stehen bereit, über die Play-offs gibt es noch vier Restplätze zu vergeben

Es geht für alle um den Pokal. Foto: REUTERS/ REHLE

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Auslosung für die EM-Endrunde 2020 aus dem dritten Topf gezogen werden. Definitiv keine Turnier-Gegner werden damit Titelverteidiger Portugal, Dänemark, Schweden, Tschechien und die Türkei sein, die sich ebenfalls im dritten von vier Lostöpfen befinden. Die Auslosung der EM-Gruppen erfolgt am 30. November in Bukarest.

Im Play-off im März 2020 werden die vier restlichen Startplätze. Nach Abschluss der EM-Qualifikation stehen folgende 16 Mannschaften über das Abschneiden in der vergangenen Nations League im Playoff. Die Auslosung erfolgt am kommenden Freitag. Im Play-off geht es in vier Vierer-Turnieren im K.o.-Format (ohne Hin- und Rückspiel) um vier EM-Startplätze. (APA, red, 19.11.2019)

Im Play-off (vier Teams pro Pool):

Pool A: Island, drei weitere Nationen *

Pool B: Bosnien-Herzegowina, Slowakei, Irland, Nordirland

Pool C: Schottland, Norwegen, Serbien, eine weitere Nation *

Pool D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland

* = noch ohne Zuordnung: Bulgarien, Israel, Rumänien, Ungarn

Spieltermine: 26. März 2020 (Halbfinale) und 31. März 2020 (Finale)

Die Lostöpfe für die Auslosung der EM-Endrunde vor der Auslosung am 30. November in Bukarest:

Topf 1: England, Belgien, Italien, Ukraine, Spanien, Deutschland

Topf 2: Frankreich, Kroatien, Polen, Schweiz, Niederlande, Russland

Topf 3: Portugal, Türkei, ÖSTERREICH, Dänemark, Schweden, Tschechien.

Topf 4: Finnland, Wales

Die vier Sieger des Play-offs im März 2020 werden Topf 4 komplettieren.