Wien – Der UNIQA-Versicherungskonzern kündigte für 2020 eine Straffung der Konzernstruktur an, die eine Fusion der drei großen Gesellschaften in Österreich sowie eine Reduktion der Vorstandsposten bringen soll. Die Prüfung der Fusion haben Vorstand und Aufsichtsrat heute Abend beschlossen. Außerdem konnte das Ergebnis vor Steuern (EGT) bis September leicht auf knapp 215 Mio. Euro verbessert werden. Einen vorjährigen positiven Einmaleffekt herausgerechnet, legte das EGT sogar um ein Drittel zu, teilte die UNIQA am Dienstagabend mit.

Nur noch sieben Vorstandsmitglieder

"In Zeiten eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds und eines stärkeren Wettbewerbs wollen wir deutlich kundenorientierter, schlanker und effizienter werden", begründete CEO Andreas Brandstetter diesen Schritt. Die Zahl der Vorstandsmitglieder, die in den drei Gesellschaften schon 2016 von 22 gesenkt worden war und aktuell elf Personen umfasst, soll auf neun sinken.

Konkret wird laut Mitteilung erwogen, die Uniqa Insurance Group AG (UIG), die Uniqa Österreich Versicherungen AG (UAT) und die Uniqa International AG (UI) miteinander zu verschmelzen, wobei die UAT als operativ tätige Versicherung der Gruppe in Österreich und 100-Prozent-Tochter der UIG die übernehmende Gesellschaft wäre.

Aktionäre sollen Fusion im Mai 2020 beschließen

Die Umsetzung stehe noch unter Vorbehalt der nötigen Organbeschlüsse sowie aller erforderlichen behördlichen Bewilligungen. Sollte die Prüfung des Vorhabens positiv ausgehen, so soll die Fusion bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der derzeit börsennotierten Uniqa Insurance Group am 25. Mai 2020 den Aktionärinnen und Aktionären zum Beschluss vorgelegt werden. Die Verschmelzung soll danach bis Ende September 2020 im Firmenbuch eingetragen werden.



Bereits 2013 – vor der damaligen Mega-Kapitalerhöhung mit starker Streubesitzerhöhung ("Re-IPO") – und später 2016 war die Struktur gestrafft worden. Im Frühjahr 2016 wurde erklärt, die Hebung von Synergien, der Abbau von Führungskräften usw. solle einen relevanten zweistelligen positiven EGT-Millionen-Betrag bringen. Damals wurden vier Erstversicherer in Österreich verschmolzen. (APA, red, 19.11.2019)