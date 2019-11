Ein Archivbild von Oktober 2018: Ein israelischer Panzer nahm Stellung im Grenzgebiet des Gazastreifens ein. Foto: AP / Tsafrir Abayov

Damaskus / Tel Aviv – Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Mittwoch nach eigenen Angaben eine Reihe von Zielen in Syrien angegriffen. Auf Twitter berichteten die israelischen Streitkräfte von "breitangelegten Angriffen" gegen Stellungen der syrischen Armee und von mit dem Iran verbündeten Kräften. Damit antworte Israel auf Raketenangriffe aus Syrien von der Nacht auf Dienstag, hieß es.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) richteten zugleich eine scharfe Warnung an die syrische Regierung. "Wir betrachten das syrische Regime als verantwortlich für alle Aktionen, die von syrischem Gebiet ausgehen, und warnen es vor weiteren Attacken gegen Israel", twitterten die IDF. "Wir werden weiterhin entschlossen und so lange wie notwendig gegen die iranische Verwurzelung in Syrien vorgehen."

Explosionen rund um Damaskus

Syrische Medien hatten von einer Reihe von Explosionen rund um Damaskus in der Nacht zum Mittwoch berichtet. Nach diesen Angaben habe die syrische Luftabwehr dabei "mehrere Ziele" beschossen und getroffen. In der Nacht auf Mittwoch seien Geschoße von "israelischen Kampfflugzeugen" durch die syrische Luftabwehr abgefangen worden, erklärte die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf militärische Kreise.

Von israelischer Seite hieß es dagegen, die syrische Luftabwehr habe trotz vorheriger Warnung eine Rakete abgefeuert, als Antwort darauf seien mehrere syrische Luftabwehrstellungen zerstört worden. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Erst in der Nacht zum Dienstag waren in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Damaskus Explosionen zu hören gewesen. Weitere Details nannte Sana nicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, Israels Armee habe fünf Raketen auf den Süden von Damaskus abgefeuert. Einige seien abgefangen worden. Danach fing das israelische Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) mehrere aus Syrien abgefeuerte Raketen ab.

Die israelische Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen. (APA, red, 20.11.2019)