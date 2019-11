Die Fusion der bisher konkurrierenden Banken BBT&T und SunTrust Banks ist nun durch. Foto: APA / AFP / Jim Watson / Nicholas Kamm

Washington – Die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed genannt, hat die Fusion der BBT&T und ihrer Rivalin SunTrust Banks bewilligt. Ihre Genehmigung sei von mehreren Maßnahmen abhängig gewesen – unter anderem musste BB&T zur Abmilderung der Wettbewerbsauswirkungen 30 Filialen und Einlagen in Höhe von mehr als 2,4 Milliarden Dollar (umgerechnet 2,17 Milliarden Euro) veräußern, wie die Fed am Dienstag erklärte.

Außerdem muss SunTrust neue Bedingungen einer Zustimmungsverfügung erfüllen, nachdem die Fed festgestellt hatte, dass bestimmte Geschäftskunden in Bezug auf die Abrechnung einiger Produkte getäuscht wurden. Die in der ehemaligen Tabakmetropole Winston-Salem in North Carolina ansässige Regionalbank BB&T und die SunTrust Banks aus Atlanta in Georgia verschmelzen damit zum sechstgrößten Institut der USA mit rund zehn Millionen Kunden. (APA, Reuters, 20.11.2019)