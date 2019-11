Sony arbeitet offenbar an Cartridges, die mit der Konsole über Pins verbunden werden kann. Foto: Sony

Im vergangenen Dezember hat Sony in Japan ein Patent für Cartridges angemeldet. Kürzlich schien dies erneut in Brasilien auf – gemeinsam mit einem Foto des Produkts. Über die Verwendung wurde gerätselt. So hat Sony bereits bestätigt, dass die Playstation 5 ein Bluray-Laufwerk aufweisen wird. Nun wurde das Rätsel aber offenbar gelöst: So soll es sich bei den Cartridges um externe Speicher handeln.

Verbindung mittels Pins

Laut wccftech ist in dem Patent ein Hinweis darauf zu finden, dass es sich bei dem Produkt um ein Speichermedium handelt, das verschiedene Arten von Daten speichern kann. Die Rede ist von Bildern, Animationen, Tönen und Anwendungen. Das Speichermodul soll direkt mit der Konsole über Pins verbunden werden. Bei der Playstation 4 gab es bereits die Möglichkeit, dass man externe Festplatten über USB anschließt.

Größe des Speichers unbekannt

Wie groß der Speicher der Playstation 5 ausfällt, ist bislang unbekannt. Bislang wurde von Sony nur bestätigt, dass man statt einer HDD nun eine SSD nutzen werde. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass Spiele deutlich schneller geladen werden. Sony hat zudem angekündigt, dass man die Installation von Spielen künftig aufteilen kann. Möchte man etwa nur den Multiplayer nutzen, kann auch nur der Mehrspieler-Modus installiert werden. (red, 20.11.2019)