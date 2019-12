Echt fett

"Atlas des Möbeldesigns". Verlag Vitra Design Museum, 159, 90 Euro Cover: Verlag

Kein Mensch hat auch nur die leiseste Ahnung davon, wie viele Tische, Stühle oder Sofas im Lauf der Geschichte entworfen und gebaut wurden. Einer ganzen Menge auf der Spur, nämlich 1740 Objekten, ist der soeben erschienene Atlas des Möbeldesigns, der im Verlag des Vitra Design Museums herausgebracht wird. Dessen Sammlung zählt stolze 20.000 Stück. Einen Teil davon kann man sich also zumindest in Buchform mit nach Hause nehmen. Auf mehr als 1000 Seiten zeigt der Wälzer, der sich als Grundlagenwerk zu 200 Jahren Möbelgeschichte versteht, Arbeiten von über 540 Designern auf gut 2800 Abbildungen. Dazu zählen nicht nur Fotos, sondern u. a. auch Entwurfszeichnungen, Broschüren oder Patente. (Michael Hausenblas)





Langlauf

Susannah Frankel, "Prada Catwalk – die Kollektionen". Prestel-Verlag, 57,– Euro Cover: Verlag

Wem die digitalen Modearchive von Vogue.com nicht reichen, kann sich einen neuen Wälzer ins Regal stellen. In Prada Catwalk lassen sich jetzt 1200 Looks der seit 1988 entstandenen Kollektionen des italienischen Unternehmens nachschlagen, dazu gibt’s eine knapp gehaltene Einführung zu Über-Designerin Miuccia Prada und einen einordnenden Text zu jeder Kollektion. Der 632 Seiten starke Band wurde von der britischen Modejournalistin Susannah Frankel, Chefredakteurin des Another Magazine, zusammengestellt und ist (nach den Ausgaben zu den Modehäusern Chanel, Louis Vuitton, Dior und YSL) die Nummer fünf dieser Buchreihe. (Anne Feldkamp)





Weinland Österreich von A bis Z

"Wein in Österreich". Herausgegeben von Willi Klinger und Karl Vocelka. Brandstätter-Verlag, 60,– Euro Cover: Verlag

Österreich ist für lediglich ein Prozent des weltweiten Weinbaus verantwortlich. Trotzdem gilt Österreich weltweit als Topherkunftsgebiet für Weine. Straffe Säure, herkunftstypisch und dann auch noch mit heimischen Rebsorten wie Grüner Veltliner oder Blaufränkisch im Gepäck: Das kann eben nicht jedes Land. Schon in früheren Zeiten pilgerten französische Mönche zum Weinmachen nach Österreich, 1985 ramponierte der Glykol-Skandal das Image österreichischen Weins ebenso wie die NSDAP-Mitgliedschaft von Professor Zweigelt. Diese und viele weitere Themen haben Experten aus Wissenschaft und Wein für das erste Nachschlagewerk zur Geschichte des Weins in Österreich recherchiert. (Nina Wessely)

(RONDO, 13.12.2019)