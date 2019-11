Matthew Beard und Juergen Maurer in "Vienna Blood". Foto: ORF/MR Film/Endor Productions/Petro Domenigg

Wien – Die historische Krimireihe "Vienna Blood" kann bereits vor der ORF-Premiere am 20. Dezember einen internationalen Erfolg verbuchen: So erreichte man mit der BBC-Premiere am Montag durchschnittlich 1,8 Millionen Zuseher, was laut ORF-Aussendung einem Marktanteil von neun Prozent entspricht.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz freut sich über die erfolgreiche Allianz mit der BBC. "Dies beweist einmal mehr, dass österreichische Geschichten mit österreichischer Weltklasse vor und hinter der Kamera auch am internationalen Markt sehr begehrt sind und für die nationale Kulturleistung Film ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk unerlässlich ist."

"Vienna Blood" basiert auf den "Liebermann"-Roman von Frank Tallis. In der dreiteiligen Serie gehen Matthew Beard (als junger Arzt und Psychoanalytiker) und Juergen Maurer (als Kriminalbeamter) im dunklen Wien der Jahrhundertwende auf unkonventionelle Mörderjagd. Regie führten Robert Dornhelm und Umut Dag nach Drehbüchern von Steve Thompson. (APA, 20.11.2019)