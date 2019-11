Es geht um Unterschlagung und einen Schaden in Millionenhöhe. Beschuldigt wird die ehemalige Geschäftsführerin. Doch so einfach ist der Fall nicht

Seit 2013 beschäftigt der Finanzskandal am Wiener Burgtheater die Öffentlichkeit. Es geht um Unterschlagung und einen Schaden in Millionenhöhe. Beschuldigt wird einstige Geschäftsführerin Silvia Stantejsky. Doch so einfach ist der Fall nicht erklärt. Über haarsträubendes Geschäftsgebaren und Misswirtschaft hinter den Kulissen, berichtet Kulturredakteur Stefan Weiss. Den Podcast hören Sie hier. (red, 20.11.2019)

Wenn einiges darauf hindeutet, dass Silvia Stantejsky (li.) nicht allein schuld an der Misswirtschaft des Burgtheaters war: Warum sitzt dann heute nur sie auf der Anklagebank? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER