Get Active Social Business Award 2019: 70 Bewerbungen, acht Finalisten – und und das Team von Everyone Codes ging als bestes Social Business hervor. Co-Gründer Stefan Steinberger hält den Scheck hoch, WU-Professor Michael Meyer (links) freut sich mit den Partnern von Coca-Cola, Laszlo Niklos (Country Manager) und Philipp Bodzenta (Unternehmenssprecher). Foto: Christian Fischer

Ein neues Leben als Entwickler beginnen, einen guten Job finden und sich so integrieren: Das ist die Mission des Social Start-ups Everyone Codes: Neun Monate lang werden dabei Menschen mit Fluchthintergrund Vollzeit in verschiedenen Programmiersprachen geschult, rundum begleitet in Sachen Selbstorganisation und gemeinsam leben. Seit 2018 sind 50 Teilnehmer zwischen 17 und 60 Jahren durch dieses Programm gegangen, 70 Prozent von ihnen sind nun fix in einem Job.

Die Gründer Stefan Steinberger, Guillermo Herrero und Daryl Chou wollen jetzt mit dem errungenen Sieg und zusammen 80.000 Euro Venture Capital des Get Active Social Business Award die Kapazitäten (die Nachfrage ist sehr groß) erhöhen und von Wien aus in die Bundesländer expandieren. In der Vorwoche haben die Partner des Awards – das Non-Profit-Institut der Wirtschaftsuni Wien, Coca-Cola und DER STANDARD – den Preis nach Wertung durch eine unabhängige Jury überreicht.

Der Get Active Social Business Award fördert seit 13 Jahren sozialunternehmerische Ideen einerseits mit Startkapital (heuer 80.000 Euro), aber auch mit Beratung, Coaching und Begleitung des Projekts. (red, 20.11.2019)