Das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos war zuletzt heillos überfüllt. Foto: Reuters / ELIAS MARCOU

Athen – Griechenland will die drei größten Flüchtlingslager auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos schließen. Die deutlich überfüllten Lager sollten durch neue Einrichtungen mit Aufnahmekapazitäten von je mindestens 5.000 Menschen ersetzt werden, teilte die griechische Regierung am Mittwoch mit.

In den zuletzt überfüllten Lagern kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Ausschreitungen und sogar Bränden. Der Leiter des besonders Lagers Moria auf der Insel Lesbos ist im September mit den Worten "Ich bin müde" zurückgetreten. Zu dem Zeitpunkt waren in dem Lager statt vorgesehenen 3.000 Menschen 10.000 untergebracht.

euronews (deutsch)





60.000 Ankünfte

Bei den neuen Einrichtungen auf Samos, Chios, Lesvos, Kos und Leros soll es sich um geschlossene Lager handeln.

Seit dem Sommer steigt die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge wieder. In diesem Jahr waren es nach Daten des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) bereits fast 60.000. Das ist noch weit von den Zahlen aus dem Jahr 2015 entfernt, setzt die Regierung in Athen aber unter Druck.

Anfang November hat Athen das Asylrecht verschärft um Verfahren zu beschleunigen und Antragsteller im Rahmen des Flüchtlingspakts zügiger zurück in die Türkei zu schicken. Außerdem wurde begonnen rund 20.000 Flüchtlinge von den Lagern auf den Inseln auf das Festland zu übersiedeln. (APA, 20.11.2019)