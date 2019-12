Christoph Fasching kleckert nicht, wenn er auf eine Baustelle kommt. Er hat vor mehr als einem Jahr um ein Honorar von 95.000 Euro einen "energetischen Schutzring" um das Krankenhaus Nord in Wien gelegt, damit Berühmtheit erlangt und sich dafür nicht einmal beim Schaufeln einer Künette die Turnschuhe schmutzig gemacht. Energetische Schutzringe werden sehr sauber und sozusagen "über Putz" verlegt. Von den Skeptikern wurde er dafür – gemeinsam mit dem Krankenhaus – mit dem "Goldenen Brett vor den Kopf" ausgezeichnet.

Bei einer Anhörung vor einer Untersuchungskommission im Dezember 2018 zeigte sich der Unternehmensberater Fasching, ob der Zweifel an seinem energetischen Wirken etwas überrascht und mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein. Das Krankenhaus habe doch, wie geplant – und offensichtlich dank seines Segens – den Betrieb aufgenommen. Da dürfe sich Fasching schon auch "selbst auf die Schulter klopfen."

Das Krankenhaus Wien Nord: Energetisch gesichert. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Das Spiel geht weiter mit der Immobilien-Harmonisierung

"Das Leben ist ein einfaches Spiel, wenn man die Regeln kennt" – dieser Kalenderspruch prangt in dicken Lettern auf der Webseite des "Bewusstseinsforschers, Unternehmensberaters und Coaches" Christoph Fasching. Und das einfache Spiel geht munter weiter. Ungeachtet der Kalamitäten rund um die Immobilien-Optimierung im Krankenhaus in Floridsdorf bietet Fasching für Unternehmenskunden nach wie vor "Immobilien-Optimierung" der besonderen Art an. Ein fünfseitiges Paper des "Forschungszentrums für Bewusstsein" klärt recht detailliert über das Baustellen-Portfolio Faschings auf: In der Bauphase prasselten unzählige Emotionen auf ein Bauprojekt ein und wirkten sich "negativ auf die Konstellation des Gebäudes" aus. Und dann kommt Fasching und er räumt auf: "Wir nehmen diese Einflüsse durch unseren Optimierungs-Prozess vollständig vom Grundstück und vom Gebäude weg und stellen einen energetischen Idealzustand her."

Christoph Fasching

Viel Feinstoffliches wird am Bau in den groben Beton gemischt

Falls Fasching von Bauherren mit einem Sinn für harmonische Objekte gebucht wird, mischt er jede Menge Feinstoffliches in den groben Zement und zwischen das Mauerwerk. "Das führt bereits dazu, dass die Energie im Gebäude und am Grundstück weit höher schwingt, als je zuvor", heißt es im Punkt "Leistungsspektrum". Und: "Die Liebe hält in allen erdenklichen Formen bereits nach diesen Schritten in alle Bereiche Einzug."

Die Liebe zwischen dem harmonisierten Spital in Floridsdorf und dem honorarmäßig bedachten Unternehmensberater Fasching ist freilich etwas abgekühlt. Das Krankenhaus will von Fasching das Geld zurück, die Anwälte sind damit befasst. Ob Fasching in eventu nicht nur 95.000 Euro zurückzuzahlen hat, sondern auch den Schutzring auf eigene Kosten demontieren muss? Wir werden es sehen. Bis zu einem Entscheid können wir den Geschenkgutschein für Faschings Immobilien-Optimierung als Weihnachtspräsent nur eingeschränkt empfehlen. (Christian Kreil, 4.12.2019)

