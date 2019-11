Mehr Wohngespräche im neuen Open Haus, am Mittwoch im STANDARD.

Stefanie Dvorak wurde 1975 in Graz geboren. Sie studierte in Wien am Max-Reinhardt-Seminar und ist seit 1999 Ensemblemitglied des Burgtheaters. Dvorak war in diversen Fernsehrollen, z. B. in "Trautmann", "Tatort" oder "Walking on Sunshine", zu sehen und tritt regelmäßig bei den Festspielen Reichenau auf (zuletzt in "Eine blassblaue Frauenschrift"). Am Burgtheater stand sie unter anderem in "Letzte Tage der Menschheit", "Präsidentinnen", "Ein Sommernachtstraum" , "Vor Sonnenaufgang" und zuletzt in "Meister und Margarita" auf der Bühne.

Link

Burgtheater