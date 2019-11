Es war einmal in einer anderen Zeit ein süßer Säugling, der verwunschen war.

In einer dunklen, nebeligen Nacht brachte die Flut das Baby Lyra nach Oxford. Lord Asriel (James McAvoy), Onkel und Abenteurer, kam mit ihr und gab sie am Jordan College ab. Lyra (Dafne Keen) lernte schön sprechen, genoss überdies hervorragende Bildung und hatte vor allem gute Freunde – ihre weisen Lehrer, den College-Master (Clarke Peters), den gütigen Bibliothekar (Ian Gelder), den aufgeweckten Küchenjungen Roger (Lewin Lloyd) und ein ebenfalls reines Oxford-Englisch sprechendes Hermelin namens Pantalaimon.

Lyra Foto: Sky / HBO

Anziehender Staub

Zauberhaft wie bei "Harry Potter" bleibt es aber nicht in "His Dark Materials", ab Montag, 25. November auf Sky Atlantic HD und mobilen Diensten von Sky zu sehen. Denn es wartet ein aufregendes Abenteuer auf die tapfere Lyra, die sich magisch angezogen fühlt von einer kosmischen Materie, genannt Staub, hinter der sich möglicherweise Fantastisches verbirgt.

Der College-Master (Clarke Peters) spricht mit seinem Raben. Foto: HBO / Sky

Den verschmockten Wissenschaftern im College ist dergleichen ein Rätsel und wird deshalb von ihnen skeptisch bewertet und abgelehnt: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Lyra setzt sich über solche Barrieren hinweg und betritt diese neue Welt, treu begleitet vom Hermelin. Außerdem werden Kinder entführt von einem Menschen mit einem glutäugigen Fuchs-Dämon, das Böse dauert.

Marisa Coulter (Ruth Wilson) nimmt Lyra mit zu sich. Foto: HBO / Sky

Die Erwartungshaltung vor der Serie ist beträchtlich. "His Dark Materials" folgt der Romanreihe von Philip Pullman, die auf Deutsch unter dem Titel "Der Goldene Kompass", "Das Magische Messer" und "Das Bernstein-Teleskop" erschienen und ein Bestseller geworden ist.

Trickreich und poetisch ist "His Dark Materials" und entfaltet so seine unwiderstehliche Anziehungskraft auf alle, die Fantasy für die ganze Familie mögen. Eine gute Fee gibt es mit Marisa Coulter (Ruth Wilson) auch. Lyras Weg durch fremde Welten führt direkt in ihre eigene Geschichte und eine frohe Botschaft für alle: Everyone's special! (Doris Priesching, 22.11.2019)