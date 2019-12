Brustkrebs – wenn eine Frau mit dieser Diagnose konfrontiert ist und trotzdem offen ist für den einen oder anderen Kalauer und einem Schamanen ihr Ohr leihen will, dann ist sie beim "Rainbowman" an der richtigen Adresse. Der "Rainbowman" heißt mit bürgerlichem Namen Reinhard Stengel, war "im Management tätig", ehe er sich "bei Indianern" zum Schamanen ausbilden ließ. Auf seiner Webseite verrät er, dass er schon im Kindesalter "Sportverletzungen der Kameraden durch Handauflegen heilte oder Feen und Gnome im Wald entdeckte."

Anstelle der Feen und Gnome entdeckt Stengel jetzt die Ursachen für "Brustkrebs rechts". Aus "schamanischer Sicht" liege die Ursache dafür unter anderem bei "Verletzungen im Herzen in den ersten sieben Lebensjahren (...) und im Gefühl, nichts zu taugen und nichts zu können." Auch Mütter, die in der Jugend einer jungen Frau Zweifel an deren Können und Talenten gesät hatten, wären mögliche Auslöser für das Karzinom.

Naturnatron und rohe Zwiebel als Brustkrebs-Prophylaxe

Das Geplauder des Rainbowman zu den Ursachen von "Brustkrebs rechts" geht einigermaßen nahtlos in Tipps zur Vorbeugung und Heilung über. Wer "die Liebe in das Herz zurückkehren" lässt und "mit Naturnatron entsäuert", oder die seelische Stärkungskur mit "rohen Zwiebeln" nach Hildegard von Bingen anwende, der wäre auf der sicheren Seite und gehe vermutlich entspannt und fröhlich zur alljährlichen Routine-Mammografie.

Regelmäßige Untersuchungen der Brust sind sicherer als auf einen Schamanen zu vertrauen. Foto: APA/AFP/LUIS ROBAYO

Auch an Männer gerichtet ist das Thema Allergien. Während die "Schulmedizin" eine Vielzahl von Erklärungen dafür anbiete, redeten Schamanen wie der Rainbowman Klartext: "Wir im Schamanismus sagen, Allergien entstehen durch ein Schockerlebnis". Der Schamane erklärt das recht anschaulich am Beispiel einer Erdbeerallergie: "Du hast eine Erdbeere in der Hand, und fällst in dem Moment die Treppe runter, oder du isst gerade eine Erdbeere und draußen geschieht ein Unfall."

Seminar zum Loswerden von Flüchen und Gelübden

Nicht nur dem, der sich von allerlei Allergien lösen möchte, sei das Seminar "Aktivierung der Selbstheilungskräfte" mit dem Rainbowman auf der Kraftinsel Teneriffa empfohlen. Stengel zeigt dort, wie man sich "von Blockaden wie Flüchen, Besetzungen, Schwüren, Gelübden (Armutsgelübde), Versprechungen" und vielem mehr lösen könne. Zumindest wenn man sich zunächst von gut 2.000 Euros lösen will, die für Unterkunft und die schamanische Instruktionen durch Stengel eine Woche lang fällig sind. Die rohen Zwiebel für die Brustkrebs-Prophylaxe sind im Preis nicht inbegriffen. (Christian Kreil, 15.12.2019)

