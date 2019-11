Bruno Ganz spielt den Berner Viehhändler Arthur Bloch, der von Hitler-Anhängern ermordet wird – "Ein Jude als Exempel", 22.25, 3sat.

Foto: ZDF / SRF / Vega Film

20.15REPORT

Dokeins: Dirty Hanno 2 – Die Legende vom sauberen Holz Wir pflanzen Millionen von Bäumen und bekommen alle Klimaprobleme in den Griff. Ohne Verbote, ohne Einschränkungen. Kann der Baum tatsächlich das Klima retten? Hanno Settele macht sich auf die Suche nach Antworten. Im Anschluss ab 21.05 diskutiert Lisa Gadenstätter mit Experten über die Bedeutung des Waldes. Bis 21.45, ORF1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Geld versetzt Berge In den Alpen entstehen immer mehr Luxusimmobilien für Reiche, die besten Lagen werden verbaut. Ein Ferienhaus in den österreichischen Alpen steht bei reichen EU-Bürgern hoch im Kurs. Nicht, um dort länger zu verweilen, sondern als gewinnbringende Investition. Die Politik begegnet dem grassierenden Luxusimmobilienboom weitgehend untätig. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Petra Stuiber (DER STANDARD), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten), Christian Nusser (Heute), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Georg Wailand (Kronen Zeitung) diskutieren bei Ingrid Thurnher u. a. über die Casinos-Affäre. Bis 21.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Geheimdienst-Krise – Wie gefährlich ist das BVT-Chaos? Eine Analyse internationaler Nachrichtendienste ortete im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eklatante Sicherheitsmängel. Es diskutieren Innenminister Wolfgang Peschorn, Geheimdienstexperte Siegfried Beer, Geheimdienstanalyst Mark Hofmann und Hans-Jörg Jenewein, ehem. Sicherheitssprecher der FPÖ. Bis 23.25, Servus TV

22.25 NAZIREGIME

Ein Jude als Exempel (Un juif pour l’exemple, CH 2016, Jacob Berger) Der Film beruht auf dem Roman des Schweizer Schriftstellers Jacques Chessex, der wahre Begebenheiten aufarbeitete und dafür angefeindet wurde. Im Schweizer Städtchen Payerne wollen Hitler-treue Männer ein Exempel statuieren und einen Juden umbringen. Sie haben den jüdischen Viehhändler Arthur Bloch, grandios gespielt von Bruno Ganz, auserkoren. Bis 23.35, 3sat 22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind die Casinos Austria und die zweite Berufung Lehre. Außerdem: Kinder als Geschäftsleute. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl nehmen diesmal Komödiant Felix Dvorak, ORF-Sportkommentator und Quizmaster Oliver Polzer, Schauspielerin Fanny Krausz und der blinde Galerist Johann König Platz. Bis 0.05, ORF 2

23.55 IN MEMORIAM

Im Gespräch mit Teddy Podgorski: Mit Gustav Peichl aus dem Gutruf Der unter dem Pseudonym Ironimus berühmte Karikaturist, der am Sonntag 91-jährig verstorben ist, erzählt über seinen Werdegang. Bis 0.45, Servus TV