Es tue den Deutschen nicht gut, dass sie den Holocaust für einzigartig halten, findet Klimaktivist Roger Hallam. Foto: imago images / ZUMA Press

Der Mitgründer der radikalen Klimabewegung Extinction Rebellion, Roger Hallam, hat in einem Gespräch mit der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, dass er den Umgang der Deutschen mit dem Holocaust für schädlich halte. "Das Ausmaß dieses Traumas kann lähmen", warnte Hallam. "Das verhindert, dass man daraus lernt." Es tue den Deutschen nicht gut, dass sie den Genozid fälschlicherweise für einzigartig halten.

Buchveröffentlichung gestoppt

Immer wieder kam Hallam in dem Gespräch mit der "Zeit" auf das Thema Holocaust zurück. Genozide, so der 52-jährige Brite, habe es in den vergangenen 500 Jahren immer wieder gegeben. "Um ehrlich zu sein, könnte man sagen: Das ist ein fast normales Ereignis." Auch der Holocaust sei für ihn "just another fuckery in human history", so Hallam – "nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte".

Der deutsche Ullstein-Verlag hat aufgrund von Hallams Äußerungen die Veröffentlichung seines Buches gestoppt. Das Buch mit dem Titel "Common Sense. Die gewaltfreie Rebellion gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben der Menschheit" sollte am 26. November herauskommen. (red, 20.11.2019)