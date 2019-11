Foto: APA/AFP/ARIS OIKONOMOU

Wien – Die vierte Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen ist am Mittwoch mit einer Einigung geendet. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und die Dienstgeber einigten sich dabei auf ein Plus von durchschnittlich 2,3 Prozent, wie am späten Abend bekanntwurde. Vor der Sitzung hatte Finanzminister Eduard Müller die Chancen auf eine Einigung mit 50:50 bewertet. Zuvor hatten die Teilnehmer nur die Abgeltung der Inflation von 1,7 Prozent außer Streit gestellt.

Von den Verhandlungen betroffen sind 227.000 Beamte und Vertragsbedienstete beim Bund und Landeslehrer direkt sowie rund 300.000 Bedienstete bei Ländern und Gemeinden indirekt, weil für sie der Bundesabschluss meist von den Ländern übernommen wird. (APA)