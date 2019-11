Schüler in der australischen Metropole sollten in Gebäuden bleiben

Sydney – Die Buschbrände nördlich von Sydney haben die australische Metropole am Donnerstag in dichte Rauchwolken gehüllt. Die Schulen in der Stadt und im Umland wurden von den Gesundheitsbehörden angewiesen, Kinder möglichst in den Gebäuden zu lassen.

Angesichts hoher Temperaturen über 40 Grad und starker Winde warnten die Behörden vor der Gefahr neuer Brände im Osten und Süden Australiens. Hunderte von Buschbränden haben in den vergangenen Wochen weite Landstriche erfasst und verwüstet. Mindestens sechs Menschen starben bisher in den Flammen, über 600 Häuser wurden zerstört. (red, APA, 21.11.2019)

Das berühmte Opera House und die Harbour Bridge in Sydney waren in dichten Rauch gehüllt. EPA / Dean Lewins

Der Rauch kommt von einem Feuer in Gospers Mountain nordwestlich von Sydney. EPA / Dean Lewins

Der Brand dort dauert bereits über eine Woche an, 160.000 Hektar Land fielen den Flammen bereits zum Opfer. EPA / Dean Lewins

Auswirkungen des Brandes waren auch am weltberühmten Strand Bondi Beach in Sydney zu sehen. Foto: APA / AFP / Peter Parks

Sanitäter vor der mit Rauch verhüllten Stadt. Foto: APA / AFP / Peter Parks

Auch in der Stadt Wollongong südlich von Sydney sorgte der Rauch für Beeinträchtigungen. Foto: EPA / Dean Lewins