Google Stadia verbraucht bei Full-HD-Auflösung in einer Minute mehr als 110 Megabyte. Foto: Google

Googles Cloudgaming-Dienst Stadia ist seit ein paar Tagen in ausgewählten Ländern verfügbar. In ersten Tests kann die technische Umsetzung überzeugen, allerdings sollen einige Features und das Alleinstellungsmerkmal fehlen. Venturebeat hat sich nun auch angesehen, wie datenintensiv der Dienst operiert. Google selbst sagt ja, dass Stadia pro Stunden zwischen 4,5 und 20 Gigabyte verbraucht.

119 Megabyte pro Minute

Bei dem Test wurde Red Dead Redemption 2 in Full-HD-Auflösung für 13 Minuten genutzt. 1,55 Gigabyte wurden in dieser Zeitspanne verbraucht. Pro Minute fielen also insgesamt 119 Megabyte an. Die Nutzung in 4K war für den Autor nicht möglich, da seine Internetleistung nicht die nötige Bandbreite schafft. Er geht aber davon aus, dass 20 Gigabyte pro Stunde durchaus treffend sind.

Stadia

Datenlimit wohl schnell erreicht

Um Red Dead Redemption 2 durchzuspielen werden durchschnittlich 47 Stunden benötigt. So kommt man auf rund 335 Gigabyte verbrauchter Daten – sollte man in HD-Auflösung spielen. Bei 4K ist der Verbrauch viermal so hoch. Nutzer mit einem Datenlimit dürften somit schnell an die Grenzen stoßen.

Dienst richtet sich vorerst nur an Early Adopter

Allerdings dürfte Google mit Stadia ohnehin vorerst nur Early Adopter ansprechen, worauf auch die Rezensenten hinweisen. So zahlt man einerseits für den Dienst selbst, da die kostenlose Variante des Streamingdienstes erst später startet. Zudem zahlt man dann auch noch den Vollpreis für die Spiele selbst und auch der Controller muss gekauft werden. Das Gesamtpaket ist somit für Umsteigewillige noch etwas unattraktiv. (red, 21.11.2019)