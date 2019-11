Jeder Mensch hat eine Vergangenheit. So auch in Liebesdingen. Nur die allerwenigsten Menschen sind gänzlich unbeschriebene Blätter, und so gut wie immer gibt es einen oder eine Ex in der jüngeren Vergangenheit. Und in irgendeiner Form wird er oder sie auch in der aktuellen Beziehung eine Rolle spielen. Aus den Augen – aus dem Sinn, so simpel ist das meistens nicht. Und es ist ja auch natürlich, dass man sich, zumindest in Gedanken, mit der Person beschäftigt, die mit dem aktuellen Partner oder der Partnerin ebenfalls eine intensive Zeit verbracht hat und einst eine wichtige Rolle in seinem oder ihrem Leben spielte.

Ex: Schatten der Vergangenheit? Foto: Getty Images/iStockphoto/Ralf Geithe

Wie das nun genau aussieht, das ist von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich: Ob man sich permanent mit dem oder der Verflossenen vergleicht – oder verglichen wird –, oder ob man selbst aus irgendeinem – möglicherweise leicht selbstsabotierenden – Impuls heraus alles Mögliche über ihn oder sie erfahren will: Angenehm ist das in der Regel nicht. Manche Ex sind auch noch bestens mit dem aktuellen Partner oder der aktuellen Partnerin befreundet und spielen eine aktive Rolle in seinem oder ihrem Leben. Speziell nach einer langen Beziehung, nach der auch die Freundeskreise miteinander verwoben sind, läuft man dem oder der Ex des anderen noch oft genug über den Weg. Je nach eigener Neigung zur Eifersucht wird man damit besser oder schlechter umgehen können. So kann natürlich auch eine eigene gute Beziehung zum oder zur Verflossenen entstehen – oder eine tiefe Verunsicherung.

Denken Sie manchmal über vergangene Lieben Ihres Partners oder Ihrer Partnerin nach?

Welche Rolle spielt er oder sie in Ihrer Beziehung? Wird über ihn oder sie noch geredet, gehört er oder sie zum Freundeskreis? Verspüren Sie manchmal Eifersucht oder gar Verunsicherung? Und wie viel wollen Sie überhaupt von ihm oder ihr wissen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 22.11.2019)