Amazon will nun auch einen Cloudgaming-Dienst starten. Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Neben Microsoft, Sony und Google will wohl auch Amazon am Cloudgaming-Markt mitmischen. Laut CNET soll der Versandriese im nächsten Jahr einen derartigen Dienst vorstellen. Der Start dürfte allerdings noch einige Zeit dauern – 2020 ist dem Bericht zufolge eher unwahrscheinlich.

Service Teil von Twitch

Amazon sucht seit längerem Leute für einen neuen Dienst im Rahmen von Amazon Web Services. Dieses Service soll Teil von Amazons Streaming-Plattform Twitch werden. Google verfolgt mit Stadia ja einen ähnlichen Ansatz. Spiele sollen einfach über YouTube gestartet werden.

Jobinserat gefunden

The Verge hat ferner ein Jobinserat aufgespürt, bei dem eine Führungskraft für eine "AWS Gaming-Initiative" gesucht wird. Die Infos dazu sind spärlich, allerdings zeigt Amazon darin auf, dass sie hohe Gaming-Ambitionen aufweisen und in diesen Bereich noch ordentlich investieren wollen.

Die Cloud und Community

Der Einstieg von Amazon in den Spielemarkt macht durchaus Sinn. Mit AWS weist der Konzern bereits riesige Cloud-Kapazitäten auf, die im Grunde bereits bei etlichen Websites und Spielen in Verwendung sind. Zudem findet sich ein Großteil der Community bereits auf Amazons Streaming-Plattform Twitch.

AmazonGameStudios

Dutzende Entwickler entlassen

Der Online-Händler hat zudem bereits Erfahrungen mit Cloudgaming gemacht. The Unmaking ist ein Spiel von Amazon Game Studios, das 2014 veröffentlicht und gestreamt wurde. Die hauseigene Spieleschmiede arbeitet mit Crucible und New World aktuell an zwei neuen Spielen. Rund um die E3 gab Amazon bekannt, dass dutzende Mitarbeiter entlassen wurden. (red, 21.11.2019)