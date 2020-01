San Antonio Woolworth Gebäude (San Antonio, Texas, USA)

Das Woolworth Building gilt als Symbol für "Zusammenarbeit zwischen den Rassen". Es war eines der ersten Gebäude in San Antonio, das für Schwarze geöffnet wurde. Allerdings steht es im Schatten einer anderen historischen Stätte, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet: Denn hier fand auch die Schlacht von Alamo statt, was jährlich eine Vielzahl an Touristen anlockt. Um diesen noch mehr Annehmlichkeiten zu bieten, gibt es Umbaupläne, die das Woolworth-Gebäude in Bedrängnis bringen. Es wird nach Lösungen gesucht, die auch die Bedeutung des Gebäudes hervorheben. (max, 8.1.2020)