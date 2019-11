Die Wohnanlage gliedert sich in fünf zusammenhängende Baukörper. Der größte davon verläuft entlang des Handelskais, vier weitere liegen quer dazu Richtung Wehlistraße. Die Höfe zwischen den Baukörpern sollen als Spielplätze und Erholungszonen genutzt werden, heißt es in einer Aussendung. Die Gewerbeflächen teilen sich in circa 3.200 Quadratmeter für Geschäfte im Erdgeschoß und circa 2.100 Quadratmeter an Bürofläche im ersten Obergeschoß auf.

Der Baubeginn soll in Kürze erfolgen, die Fertigstellung ist für Anfang 2022 vorgesehen. Die Vermietung der Wohneinheiten wird ab Ende 2021 anlaufen. (Martin Putschögl, 21.11.2019)

