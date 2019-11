Virtueller Sex mit Figuren, die realen Menschen nachempfunden sind, hat sich von Reddit bis bis Patreon im Netz zu einem Phänomen entwickelt. Wie "Motherboard" berichtet, kreieren Nutzer in anonymen Communities virtuelle Avatare von berühmten Persönlichkeiten – und anderen Personen –, um mit diesen in der virtuellen Welt zu verkehren.

Stimulation durch smartes Sexspielzeug

Hierfür werden Programme wie "Virt-A-Mate" für den digitalen Sex verwendet. Nutzer legen ein Virtual Reality (VR) Headset an und verbinden dieses mit einem smarten Sexspielzeug, das wiederum, basierend auf Bewegungen in dem Spiel, synchron das Geschlechtsteil stimuliert. Weitere Software, eine davon etwa mit dem Namen "Foto2Vam", erlaubt es, anhand von Fotos 3D-Modelle von echten Personen mit wenig Aufwand zu erstellen. Diese können dann wiederum in VR verwendet werden.

Foto: screenshot/gfycat

Gesicht nachbauen

Viele der Hobby-3D-Grafiker bauen daher auch das Gesicht – und zum Teil den Körper – von Personen nach, die sie kennen – beispielsweise die Ex-Freundin, um nicht-einvernehmlichen Sex mit dem Avatar des oder der Bekannten zu haben. So posten zahlreiche Nutzer, dass sie beispielsweise ihre Ex-Partner nachgebaut hätten, um sich von deren Figur sexuell befriedigen zu lassen. Andere sprechen davon, sexuelle Erlebnisse nachzustellen.

Erinnerung an Deepfakes

Manche mit den Programmen weniger versierte Nutzer bitten in den Foren andere User darum, ihnen Modelle zu erstellen. Wie ein Nutzer, der für andere solche baut, erklärt, sei das okay, solange man den Namen ändere und bereit ist, womöglich rechtliche Konsequenzen handzuhaben.

Das erinnert an die ersten, im Netz viral gegangenen Verwendungsmethoden von Deepfakes, täuschend echt aussehenden Videos, bei denen das Gesicht zweier Person ausgetauscht wird. Nutzer hatten das Gesicht von Bekannten in pornografische Inhalte eingefügt. (red, 21.11.2019)