In dieser Galerie: 2 Bilder Legt seine Aufgaben als CEO von Sky Deutschland mit Jahresende zurück: Carsten Schmidt. Foto: Sky Deutschland Ab 2020 an der Spitze von Sky Deutschland: Devesh Raj. Foto: Sky Deutschland

Unterföhring – Wechsel an der Spitze des Pay-TV-Anbieters Sky Deutschland: Carsten Schmidt hat sich entschieden, zum 31. Dezember seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung zu beenden, wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Schmidt bleibe dem Unternehmen 2020 aber weiterhin als Senior Advisor erhalten.

Neuer CEO wird Devesh Raj, der seit Sommer 2019 als Sky COO Continental Europe sowie interimistisch als Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland fungiert. Schmidt und Raj würden "auch in den nächsten Monaten weiterhin sehr eng zusammenarbeiten und den optimalen Übergang sicherstellen", heißt es seitens Sky.

Viereinhalb Jahre als CEO tätig

Schmidt war seit über 20 Jahren ausschließlich in führenden Positionen, darunter in den letzten viereinhalb Jahren als CEO, für Sky Deutschland tätig. In seine Zeit als Chef fielen unter anderem der Senderstart von Sky Sport News HD, die Einführung von Produkten wie Sky Q und die Produktion von Sky-Originals wie "Das Boot" und "Babylon Berlin".

Raj war vor seiner Zeit bei Sky fünf Jahre lang als Senior Vice President Strategic and Financial Planning bei Comcast NBC Universal in den USA tätig. Davor war er 14 Jahre bei der Boston Consulting Group in New York Senior Partner und Managing Director und leitete deren Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Unit in Nordamerika. (red, 21.11.2019)