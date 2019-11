Foto: APA

Der Wettbewerb im Streamingmarkt ist neu entfacht. Neue Anbieter wie Apple und Disney bringen Schwung in den Markt. In Österreich ist der Markt derzeit noch klar verteilt. Amazon Prime Video liegt vor Netflix, wie die Bewegtbildstudie der RTR zeigt. Dazu kommt allerdings, dass Netflix-Accounts gerne geteilt werden. In Deutschland entfallen auf ein Netflix-Abo drei Nutzer, während es bei Amazone Prime Video nur zwei sind, so die Erkenntnisse der Marktbeobachter von Goldmedia. Für Österreich liegen keine Zahlen vor.

Bei Netflix ist es erlaubt, sich den Netflix-Account mit dem Kontoinhaber zu teilen, wenn dieser mit im selben Haushalt lebt. Das bedeutet für Personen, die außerhalb dieses Hauses leben, ist das Teilen des Accounts rechtlich gesehen untersagt. Bei Amazon darf Prime Video nicht von anderen Haushaltsmitgliedern genutzt werden. (red, 24.11. 2019)