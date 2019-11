Kürzlich bekräftigte Gernot Blümel im ORF, dass die ÖVP nicht in die Causa involviert sei. Neue Chatprotokolle zeichnen ein anderes Bild. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Fast täglich tauchen neue Chatprotokolle in der Affäre rund um die Bestellung des FPÖ-Manns Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria auf. Auch die Liste von Namen, die involviert sein sollen, wird länger. Novomatic-Chef Harald Neumann hatte bezüglich eines Vorstandsumbaus in der Casinos Austria AG offenbar Kontakt zur ÖVP-Spitze, der damalige Europaminister und Regierungskoordinator Gernot Blümel (ÖVP) soll ebenfalls in die Vorgänge eingeweiht gewesen sein, berichtet das Nachrichtenmagazin "Profil".

Neumann kontaktierte am 26. April 2018 via SMS den damaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sowie dessen Kabinettschef Thomas Schmid, der mittlerweile Vorstand der Staatsholding Öbag ist. "Hast du den Artikel wegen 4. Vorstand gelesen??", schrieb Neumann an Schmid und setzte in einer zweiten Nachricht nach: "Irgendjemand von ÖBIB sollte sagen, dass 3 Vorstände reichen und man das Team bis nächstes Jahr nicht verändern will!!"

"Bitte auch Blümel sagen!"



Neumann bezog sich damit auf vorangegangene Berichte der APA und der "Niederösterreichischen Nachrichten", dass der Casinos-Vorstand von drei auf vier Personen aufgestockt werden solle. Schmid antwortete laut "Profil": "Bitte auch Gernot Blümel sagen! Hast du das gestern nicht angesprochen?" Darauf soll Neumann geantwortet haben: "Hab ich!! Man muss nur auf den Artikel reagieren, sonst glauben alle, dass das jetzt kommt!!"

Gegenüber der APA meinte Neumann am darauffolgenden Tag, ob es einen vierten Vorstand geben werde, komme darauf an, ob man diesen brauche. Das sei allerdings Angelegenheit des neuen Aufsichtsrats.

Die ÖVP wollte sich zu dem Bericht gegenüber nicht im Detail äußern, weil die Nachrichten mit dem angeblichen FPÖ-Deal mit Novomatic zu Casinolizenzen rund um die Vorstandsbestellung von Peter Sidlo ein Jahr später nichts zu tun hätten.

Blümel streitet Mitwissen der ÖVP ab

Bisher hat die ÖVP stets bekräftigt, nichts von dem Deal rund um Sidlos Bestellung gewusst zu haben. Kürzlich sagte Blümel in einem "ZiB 2"-Interview, er könne ausschließen, dass die ÖVP etwas von der Sache gewusst habe. Ex-Finanzminister Löger meinte vergangenes Wochenende gegenüber der "Krone", er habe den damaligen Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht über die Vorgänge bei den Casinos informiert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt sowohl gegen Neumann als auch gegen Schmid in der Postenschacheraffäre. Schmid wird Beitragstäterschaft zur Bestechung vorgeworfen, Neumann Bestechung und Untreue. Alle involvierten Personen bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Aufklärung von "Kriminalfall"

Der SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried fordert rasch einen Untersuchungsausschuss im "Kriminalfall" rund um die Casinos Austria. "Unsere Vermutung, dass dieser Kriminalfall auch das engste Umfeld von Sebastian Kurz betrifft, hat sich offenbar als richtig erwiesen. Und Gernot Blümel hat möglicherweise die Unwahrheit gesagt, als er in einem 'ZiB 2'-Interview behauptet hatte, die ÖVP wusste von den Vorgängen bei den Casinos nichts." (red, 21.11.2019)