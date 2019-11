Samuel L. Jackson und Anthony Mackie in "The Banker". Screenshot: Youtube/Apple

Hollywood – Kurz vor der Weltpremiere am Donnerstag hat Apple den Film "The Banker" vom AFI Filmfestival in Hollywood zurückgezogen. Grund seien nicht näher genannte Bedenken das in den 60er-Jahren spielende Drama betreffend, denen man nun nachgehen möchte. Das Unternehmen hat die Rechte am Film dieses Jahr erworben und beabsichtigte, "The Banker" im eigenen Streamingdienst Apple TV+ anzubieten.

Trailer zu "The Banker". Apple TV

"Wir haben 'The Banker' heuer gekauft, weil uns die unterhaltsame und lehrreiche Geschichte über sozialen Wandel und finanzielle Bildung berührt hat", hieß es in einem Statement von Apple. "Vergangene Woche wurden wir auf Bedenken rund um den Film aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit den Filmemachern wollen wir uns mit diesen Dingen befassen und unsere nächsten Schritte bestimmen."

"The Banker" basiert auf der wahren Geschichte von zwei afroamerikanischen Geschäftsmännern, die sich in den 1960ern im Bankwesen gegen Rassenschranken durchsetzen mussten. Im Film von George Nolfi spielen Samuel L. Jackson und Anthony Mackie die Hauptrollen. (APA/Reuters, 21.11.2019)