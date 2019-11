Hinweise: Der schraffierte Bereich am Ende jeder Säule gibt die Schwankungsbreite wieder, in diesem Bereich sollte sich laut statistischer Erwartung das Endergebnis jeder Partei einpendeln. Die durchgezogene Linie befindet sich genau in der Mitte der Schwankungsbreite, das ist auch jener Wert, der als Prognose unter dem Parteinamen steht. Eine weitere Zeile darunter finden Sie die Differenz in Prozentpunkten zum Endergebnis der letzten Landtagswahl 2015.

Aus dem hochgerechneten Ergebnis ergibt sich derzeit die folgende Mandatsverteilung, die sich aus folgender Visualisierung ablesen lässt. Wenn Sie auf die farblich hinterlegten Parteinamen klicken oder tippen, können Sie mögliche Koalitionen um Parteien ergänzen oder vermindern.

